زيادة الألياف والزبادى يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة

توصلت دراسة جديدة إلى أن تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة يمكن عن طريق زيادة حصة ألياف الطعام واللبن (الزبادي) في النظام الغذائي.



وتحث التوصيات الغذائية للوقاية من أمراض القلب على تناول الألياف والبكتريا الصديقة التي يحتوي عليها اللبن، وبحسب الدراسة الجديدة التي شملت بيانات 1.4 مليون شخص في 3 قارات تبين أن التوليفة الغذائية نفسها تزيد الوقاية من أورام الرئة.



وأظهرت الدراسة التي أجريت في فاندربيلت- إنجمار ريسيرش سنتر أن الزيادة الكبيرة في تناول الألياف واللبن (الزبادي) تقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 33 بالمائة.



ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "جاما أونكولوجي" المتخصصة في أبحاث السرطان، واعتمد فريق البحث على بيانات صحية وغذائية عالمية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا شملت 1.4 مليون إنسان.



وتدعم هذه النتائج توصيات التغذية الصحية الأمريكية للفترة بين عامي 2015 و2020، والتي حثّت على زيادة كمية ألياف الطعام واللبن (الزبادي) في النظام الغذائي.



وتوجد ألياف الطعام في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقول والمكسرات.

