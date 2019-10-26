مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر تحبط محاولة تهريب سجائر أجنبية

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر، تحت إشراف محمد المغربي رئيس قسم مكافحة التهريب الجمركي، بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم بالأقصر برئاسة العميد محمد بهاء، ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد طارق عبد الجواد، من ضبط وتحرير محضر تهرب جمركي لكمية من السجائر والتبغ الهندي بالمخالفة لأحكام المادة (121) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وتعديلاته اللاحقة.



ووردت معلومات سرية بقيام عدة محلات بتجميع وتخزين والاتجار في كميات من السجائر الأجنبية الصنع وتبغ التدخين المهرب من الهند دون سداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها، والمشتبه أن يكون من المواد المسرطنة والضارة بالصحة والغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم بأحد المخازن التابعة بالأقصر، والعسيرات بسوهاج.



وتم إصدار إذن النيابة بالضبط واتخاذ ما يلزم قانونًا، وتشكيل لجنة جمركية وأمنية مشتركة للضبط مكونة من رؤساء أقسام مكافحة التهريب الجمركي وهم "محمد الليثى أحمد، وروماني حنا جندي، وعلي علام محمد، ومحمد عبدالله أحمد"، ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد ياسر محمد مهران.



وتم التوجه للمخازن وضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع والغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية لدى "أنطون.أ.ع"، 25 سنة، كما تم ضبط 15290 كجم صافي من التبغ الهندي الغير خالص الضرائب والرسوم الجمركية لدى "إبراهيم.ع.ا" 41 سنة.



وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بنحو 826 ألف و442 جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات بمخازن الجمارك.



