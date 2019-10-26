بالصور.. حملات مكثفة لـ "حماية المستهلك" فى الفيوم

شن جهاز حماية المستهلك حملات لضبط المخالفين في محافظة الفيوم، والتى استهدفت المحال التجارية المخالفة، لضبط المنظومة الاستهلاكية بالمحافظات وحماية حقوق المواطن والتحقق من صلاحية كافة السلع وجودتها ومكافحة الغش التجاري.



وأكد اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أعضاء الجهاز بمحافظة الفيوم قاموا بالتعاون مع الأجهزة المعنية بشن الحملات على بعض المحال التجارية، بسبب مخالفة قانون حماية المستهلك في عدة مناطق مختلفة، وأسفرت عن تحرير ٧١ محضرًا متنوعًا، والتى شملت ضبط عدد من المطاعم التي تعمل في إعداد الوجبات السريعة دون ترخيص، كما تم ضبط كميات من الدقيق المدعم في أثناء تهريبه للسوق السوداء.



وأيضًا تم تحرير محاضر لعدد من المحال التجارية المخالفة لقوانين الاستبدال والاسترجاع، وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير عدد من المحاضر ضد منفذًا لبيع اسطوانات البوتاجاز لبيعه بأزيد من السعر الرسمي.



وشدد رئيس الجهاز، على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.



ووجه عبد المعطي رسالة للتجار ومقدمي الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، مؤكدًا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين.