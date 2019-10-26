عرض الفيلم الإسبانى "آنا بالنهار" بمركز إبداع الإسكندرية

قدم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم السبت، عرضا خاصا للفيلم الإسبانى "آنا بالنهار"، ضمن فعاليات عروض أفلام سينما البحر المتوسط، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.



يعالج الفيلم، ومدته ١٠٥ دقائق، فصام الشخصية الذى يعانيه البعض فى المجتمعات الرأسمالية بسبب ضغوط العمل والعلاقات مع الآخرين.



الفيلم إخراج أندريا خواريتا، وتدور أحداثه حول فتاة أسبانية جادة تدعى "آنا " من أسرة متوسطة الحال، تحاول تبديل حياتها وتبحث عن الحرية فى الملاهى الليلية فتتوه فى شخصيتها الجديدة.



"آنا بالنهار" نال جائزة أفضل فيلم فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، دورته ٣٤، كما نالت بطلته انغريد غارسيا جونسون جائزة أفضل ممثلة فى الدورة ذاتها.

