نواب مقتدى الصدر يعلنون بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقى

بدأ نواب رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، الذين يشكلون كتلة "سائرون" الأكبر في مجلس النواب العراقي، اعتصامًا مفتوحًا مساء السبت داخل مجلس النواب، بحسب ما قال نائبان من الكتلة في تصريحات صحفية.



وقال النائب بدر الزيادي: "نحن في الطريق الآن إلى مجلس النواب للاعتصام هناك، إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي".



وأكد نائب ثان، وهو رائد فهمي، أن "كتلة سائرون انضمت إلى المعارضة وتطالب باستقالة رئيس الوزراء".