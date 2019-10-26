موريتانيا تدعو حركة عدم الانحياز لدعم الساحل الإفريقى فى مواجهة الإرهاب

دعا وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دول عدم الانحياز إلى ضرورة دعم دول الساحل الافريقي الخمس في مواجهة ضد الإرهاب.



وقال الوزير ولد الشيخ، في كلمة أمام الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر قمة مجموعة حركة عدم الانحياز المنعقدة حاليا في باكو عاصمة أذربيجان بثتها الإذاعة الموريتانية اليوم السبت - إنه يدعو حركة عدم الانحياز إلى تقديم الدعم لدول الساحل الإفريقي الخمس موريتانيا والتشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو.



وأكد الوزير الموريتاني، الذي ستتولى بلاده رئاسة مجموعة الخمس في الساحل خلال شهر فبراير القادم - ضرورة دعم دول المجموعة من أجل تأمين المنطقة وتخليصها من براثن الإرهاب والتطرف.



ومن جهة أخرى.. أكد الوزير الموريتاني دعم بلاده الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني حتى يستعيد أرضه المسلوبة ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



كما شكر الوزير الدول الأعضاء في مجموعة حركة عدم الانحياز التي صوتت لموريتانيا ومكنت من انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واعدا المشاركين في القمة بأن موريتانيا لن تدخر جهدا في سبيل إيجاد عالم تسوده قيم العدل والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان.