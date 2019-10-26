زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب ألاسكا الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية ألاسكا الأمريكية.



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن موقع "فولكينو ديسكفري" المعني برصد الزلازل والبراكين القول إن مركز الزلزال يقع على عمق 36 كيلومترا.



ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.