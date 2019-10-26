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مصر

بسنت فهمي: هناك شركات في القطاع العام لا يجب أن تستمر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:24 م
بسنت فهمي
بسنت فهمي
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قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، وعضو مجلس النواب، إن شركات ومصانع قطاع الأعمال العام يعاني من مشاكل كبيرة ومتراكمة يجب تطوير بعضها وهناك شركات لا تصلح أن تستمر عن ذلك، مضيفة: "إحنا بنقول لازم نطور لازم نحدث، بس الكلام ده عند تطبيقه على أرض الواقع نلاقيه صعب جدًا".

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، أنه عند بدء تطوير الشركات يجب تطوير الإدارة أولا من خلال استقدام مديرين على أقصى درجة من الاحترافية، ثم بعد ذلك تطوير التكنولوجيا المستخدمة، حيث إن بعض الشركات موجودة بنفس معداتها منذ الخمسينات والثمانينات، فالماكينات وخطوط الانتاج قديمة للغاية.

وتابعت: "فيه مصانع من الخمسينات ملهاش قطع غيار ولا ليها قطع غيار في خطوط انتاجها، كمان قطاع الغزل والنسيج حاليا لازم يتشال ويتحط من أول وجديد، من خلال طرح بعض الأسهم في البورصة لرجال الأعمال، أو مشاركة المستثمرين في تلك الشركات، الحكومة كانت قادرة على تطوير هذه المصانع بس خافت تيجي على حساب العمال، لو مفيش عمال كنا نشيل ده كله".
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