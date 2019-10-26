رجل بريطانى يحقق أمنيته بالموت كرجل متزوج

حقق رجل بريطاني أمنيته الأخيرة بالموت كرجل متزوج، بعد أن عقد قرانه على خطيبته قبل ساعات من وفاته.



وكان من المقرر أن يتزوج جاري سمارت (33 عامًا) من خطيبته لورا (31 عامًا) في العام المقبل، لكنهما أُجبرا على تغيير خططهما، عندما تم تشخيص إصابة جاري بسرطان قاتل في الشهر الماضي.



وكان جاري وهو أب لستة أطفال يعاني من سرطان الرئة العدواني، وتوقع الأطباء وفاته خلال أيام قليلة، مما دفعه إلى أن يخبر موظفي مستشفى نورثهامبتون العام أنه يريد أن يموت كرجل متزوج.



وقالت لورا: "بعد تشخيص إصابة جاري بسرطان الرئة، أخبرني أنه يريد أن يموت كرجل متزوج. كنا نظن أنه قد يكون لدينا المزيد من الوقت لنمضيه معًا، ولكن لم يكن الأمر كذلك. وقال أفراد الطاقم الطبي يوم الجمعة الماضي إنه لن يعيش طويلًا، وساعدونا في تنظيم حفل زفافنا".



وجمعت العروسين علاقة حب عندما كانا مراهقين، لكنهما انفصلا قبل أن يلتقيا مجددًا في أواخر العشرينات من العمر.



وتم تنظيم حفل الزفاف على عجل، وفي غضون ساعة واحدة، وصل أكثر من 25 من أفراد العائلة والأصدقاء إلى المستشفى ليشهدوا زفاف جاري وآخر لحظاته في الحياة.



وتظهر الصور الحزينة جاري وهو يرفع يده، ويتبادل وعود الزواج مع لورا، بينما هو راقد في فراشه بالمستشفى مساء الجمعة الماضي، وتوفي العريس بعد 7 ساعات فقط من حفل الزفاف، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.