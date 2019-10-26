"البحوث الزراعية": القمح الفرعوني تضليل للفلاحين

قال الدكتور عبد السلام منشاوي، رئيس بحوث القمح ومربي القمح بمحطة البحوث الزراعية في سخا، إن هناك فجوة كبيرة في إنتاج محصول القمح، ولا بد من التوسع الأفقي والرأسي في إنتاج القمح لتقليص الفجوة.



وأضاف منشاوي، خلال حديثه في برنامج "دائرة الحدث" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي حسين سالم، أن الحديث عن القمح الفرعوني أو الشبح أكذوبة وتحايل على المزارعين، ولا أساس لهذه الأصناف على أرض الواقع.



وأشار إلى أن أي صنف تثبت جدواه يتم تقديمه للجنة الأصناف لتقييمه واعتماده، أما الحديث العشوائي عن أصناف القمح التي تم الحديث عنها مؤخرًا فهو مجرد تضليل للفلاحين.

