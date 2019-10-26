حمو بيكا: عائلتي كلها جزارين.. "والدي من شجعني على الغناء"

قال حمو بيكا، مطرب المهرجانات، إن عائلته كلها سنّانين وجزارين، مشيرا إلى أن جده كان أول مستورد لعدد الجزارة في مصر.



وأضاف "بيكا " خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن والده هو من طلب منه الغناء، وأول أغنية له كانت "قشطة".



ذكر أن حفلته القادمة ستكون في الأردن، مشيرا إلى أ، أعلى مشاهدات لأغانيه في مصر ثم ليبيا ثم السعودية.

