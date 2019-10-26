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الثقافة

للمرة الأولى.. مجيد طوبيا فنانا تشكيليا بـ"3" لوحات فى جاليرى بهلر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:04 م
مجيد طوبيا
مجيد طوبيا
حسام الضمراني
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يفتتح جاليري بهلر معرضه بعدد من اللوحات النادرة لعدد من الفنانين أبرزهم محمود سعيد، وبدوي سعفان واخرين، وذلك بوم الأحد 3 نوفمبر فى تمام الساعة السابعة مساء.

المعرض يضم 3 لوحات نادرة أيضًا بريشة الروائي والقاص والسيناريست والمخرج والمنتج "مجيـــــد طوبيـــــا"؛ بحسب ما أعلن عنه الروائى فتحى سليمان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب" سليمان" على صفحته:"عندما تشاهدون لوحات مجيد طوبيا سنضيف سويًا الرسام الموهوب لقائمة المبدعين".

مجيد اسحاق طوبيا روائي وأديب مصري ولد في 25 مارس عام 1938، المنيا مصر بكالوريوس الرياضة والتربية، كلية المعلمين، القاهرة، عام 1960، دبلوم معهد السيناريو، عام 1970، دبلوم الدراسات العليا، إخراج سينمائى من معهد السينما بالقاهرة، عام 1972.

من أهم أعماله السينمائية "أبناء الصمت" من إخراج محمد راضى، و"حكاية من بلدنا" من إخراج حلمى حليم، و"قفص الحريم" من إخراج حسين كمال، كما حصل على العديد من الجوائز أبرزها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1979، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عام 1979.
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