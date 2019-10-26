انطلاق فعاليات الدورة الـ30 لأيام قرطاج السينمائية

انطلقت فعاليات الدورة الـ30 لأيام قرطاج السينمائية مساء اليوم، بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس، وتمتد حتى 2 نوفمبر المقبل.



وتحمل الدورة الحالية اسم مديرها الراحل السينمائي نجيب عياد، الذي وافته المنية خلال شهر أغسطس الماضي، كما سيتم تكريم المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، الذي توفي قبل أيام بمصر.



ويضم البرنامج الرسمي للدورة 170 فيلما، من بينها 44 فيلما في المسابقة الرسمية، منها 12 فيلما روائيا طويلا، و12 فيلما روائيا قصيرا، و12 فيلما وثائقيا طويلا، وثمانية أفلام وثائقية قصيرة.



وتشارك مصر في المسابقة الرسمية بفيلمين هما: "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر والذي يمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، كما يشارك أيضا الفيلم المصري "حبيب" للمخرج شادي فؤاد وبطولة سيد رجب وسلوي محمد علي في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.