وقف عمل قناتي العربية والحدث في العراق

قررت حكومة العراق وقف عمل قناتي العربية والحدث في البلاد، وفقا لقناة "العربية".



وقالت القناة، إن قرار الحكومة العراقية بوقف عمل قناتي العربية والحدث بذريعة عدم وجود ترخيص.



يأتي ذلك في ظل موجة ضخمة من الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومختلف المحافظات، ووصلت حصيلة ضحايا الاحتجاجات على مدار اليومين الماضيين إلى نحو 63 قتيلا.