حمو بيكا في حب مصر: "بلدي زي أمي"

قال حمو بيكا، مطرب المهرجانات، "أنا مستحيل أكسر أو أعمل أي شيء يسيء لبلدي، لكني كنت منفعل فقط".



وأضاف "بيكا" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، "أنا بحب بلدي وماليش غيرها، بلدي زي أمي، مهما أطلع ومهما أروح وآجي هي بلدي".



وتابع: "حتى لو مشتغلتش فهي بلدي، بلدي محدش يقدر يقلبني عليها، لو قلبت عليها يبقى بقلب على أمي".



