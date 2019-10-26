الخميس.. يحيى خليل على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا للموسيقار يحيى خليل، الخميس المقبل، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أعمال يحيي خليل الخاصة التي تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها إيقاع الروح، حكاوي القهاوي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة من غير عنوان، الغربة، إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية.



يشار إلى أن الموسيقار يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط وأول من مزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز، وقدم أكثر من ٥ آلاف حفل في معظم دول العالم، كما شارك في الكثير من المهرجانات الدولية، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية.