الجزائر تكشف موعد انتهاء ذبذبات الإنترنت

أعلنت شركة "اتصالات الجزائر" مساء اليوم السبت، تذبذب خدمة الإنترنت في الجزائر اعتبارا من مساء اليوم السبت حتى يوم 1 نوفمبر المقبل.



وقالت الشركة التي تعد المزود الوحيد للإنترنت بالجزائر في بيان لها: "تعلم شركة اتصالات الجزائر، زبائنها، بشروعها في عملية صيانة الشبكة الخاصة بتحويل التدفق الدولي، مما قد يتسبب في تذبذبات في شبكة الإنترنت خلال الليل".



وأكدت الشركة، أن الطاقم الفني سيبذل كل مجهوداته لكي يضمن استمرارية الخدمة، وأن الروابط الخاصة غير معنية بهذه الصيانة.