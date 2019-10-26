حمو بيكا: الإماراتيون أحسنوا ضيافتي وأسعدوني

قال حمو بيكا، مطرب المهرجانات: إنني لن أتحدث عن موضوع اتهامي للموسيقيين أنهم يتقاضون أموالا، متابعا: لن أقول كلاما لم يقال لي.



وأضاف "بيكا" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" في الإمارات، "الشيخة أم زايد هي من أقامت الحفلتين لي، أحدهما في دبي والأخرى في أبو ظبي"، متابعا: "ضايفوني وقابلوني أحلى مقابلة وكنت سعيد معاهم وبهم".



وتابع: "تعاملوا معي أحسن معاملة واعتبروني نجم مهم من مصر".



