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حوادث

ضبط طن لحوم فاسدة داخل مطعم "حمام" شهير بمدينة نصر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:23 م
لحوم
لحوم
مريم جبل
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أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية المعنية قيام المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم غير مرخص للوجبات الجاهزة كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بحيازة وتجميع كميات من السلع الغذائية "اللحوم والدواجن ومصنعاتهما" المعبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر، ومحققًا من جراء ذلك أرباحًا غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المدير المسئول، كما تم ضبط (1،158) طن "مقطعات لحوم، مفروم لحوم" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، (560) فرد "حمام" مذبوح خارج المجازر الحكومية وغير خاضع للإشراف البيطرى وغير صالح للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وذلك وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشاركة للمأمورية من الجهات المعنية.
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