حمو بيكا يحكي تفاصيل أزمته مع "الموسيقيين"

قال حمو بيكا مطرب المهرجانات، إنني عندما قلت لنقابة الموسيقين "إنني لا أعرف أغني وصوتي سيئ، وعندي معدات صوت لكن محتاج تصاريح، قالولي، لن نعطيك تصاريح".



وأضاف "بيكا" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى: "أنا عندي معدات صوت وعايز كارنيه دي جي، فرفضوا وقالوا إنت بتغني".



وتابع: "قلت للموسيقين إنني لن أمسك بالمايك لكن سأتي بمايك معلق، قالولي لا"، متابعا: "الدنيا اسودت في وجهي، وعندما نزلت لأسفل النقابة وجدت أحدهم حلف أنه طول ما هو على قيد الحياة فلن أغني ولن أمسك بالمايك ولا يطلعلي تصريح".

