أديل تصدم جمهورها في أحدث ظهور لها.. تعرف على السبب (صور)

احتفلت النجمة العالمية أديل، بعيد ميلاد النجم العالمي دريك، الـ 33، وصدمت متابعيها وجمهورها بالوزن الذي ظهرت به.



واختارت أديل، لإطلالتها في الحفل فستان أسود عاري الكتفين كشف عن فقدانها الكثير لوزنها بشكل ملفت للنظر.



ونشرت صورا من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وحرصت على تهنئة دريك، في تعليقها على الصور قائلة: "اعتدت أن أبكي لكم أنا اليوم أضحك، عيد ميلاد سعيد يا أجمل وألطف شخص قابلته".



وكانت أديل قد انفصلت عن زوجها سايمون كونيكي، والذي ارتبطت به بشكل سري عام،2016 ولم تعلن عن خبر زواجها سوى بعد مرور عام كامل وذلك بعد تقدمها بطلب انفصال إلى المحكمة في لوس أنجلوس.

