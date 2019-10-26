حمو بيكا: "مبعرفش أغني.. وحب الناس من عند ربنا"

قال مغني المهرجانات حمو بيكا، إن أقل أغنية له حققت 25 مليون مشاهدة.



وأضاف "بيكا" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أنا عندي جمهور بيحبني، رغم أني لا أعرف أغني وصوتي وحش، لكن جمهوري عاجبه المحتوى اللي بقدمه" متابعا: "متسألنيش ليه عشان دي حاجة من عند ربنا".



وتابع: "أنا أعرف أؤدي أمام الجمهور وبعرف أفرح جمهوري وأسعدهم وأعرف أتفاعل معهم".



