3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

أقدم ٣ مجرمين على اغتصاب فتاة تبلغ من العمر ١٥ عامًا أثناء ذهابها لدرس خصوصي بمنطقة العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتجديد بحبس المتهمين ١٥ يومًا.



تلقي اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمود الطباخ، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد قيام "عمر.خ.ح"، و"أحمد.ح"، و:محمود.ز"، بالتعدي على فتاة تبلغ من العمر ١٥ عامًا من قرية الماى التابعة لدائرة المركز، ومقيمة بالعزبة الغربية بمدينة شبين الكوم، أثناء ذهابها لتلقي أحد الدروس الخصوصية.



وبسؤال الفتاة، أقرت خطفها داخل تروسيكل من قبل المتهمين الأول والثاني، والتناوب على اغتصابها داخل أحد الحقول الزراعية، ثم اقتادوها إلى شقة كان ينتظرهم بها المتهم الثالث لاستكمال جريمتهم الشنعاء.



وتم تحرير المحضر رقم ١٥٤٩٦ جنح ٢٠١٩ بندر شبين الكوم، وبالعرض علي النيابة قامت بالتجديد لهم خمسة عشر يومًا حبس.