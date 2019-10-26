تقلا شمعون تكشف تفاصيل الجزء الثاني من "عروس بيروت"

قالت الفنانة اللبنانية تقلا شمعون إن صناع مسلسل "عروس بيروت" قرروا تقديم جزء ثان من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في لبنان والوطن العربي.



وأضافت تقلا شمعون في تصريحات لـ"الدستور" أنها تلقت اتصالا هاتفيا من الجهة المنتجة يخبروها ببدأ كتابة الجزء الثاني.



وأشارت إلى أن فريق عمل المسلسل لن يتغير، وصناع مسلسل "عروس اسنطبول" تواصلوا مع الجهة المنتجة وأبدوا إعجابهم بالمسلسل، أما عن الانتقادات ولا يوجد عمل يتفق عليه الجميع دائمًا سيكون هناك معجبين ومنتقدين.



يشار إلى أن مسلسل "عروس بيروت" إنتاج لبناني وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وهو من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص.