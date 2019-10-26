حمو بيكا: عندي أغاني حققت 140 مليون مشاهدة.. "الدكاترة بيسمعوني"

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، "إنني لست مغنيا ولكن مؤدي مهرجانات، أؤدي محتوى النقابة غير معترفة به فنيا".



وأضاف "بيكا" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية صدى البلد: "أنا عندي 100 مليون يعترفون بي"، متابعا: "عندي أغنية عاملة 140 مليون مشاهدة وأغنية عاملة 95 مليون، وواحدة 75 مليون،وواحدة 25 مليون مشاهدة"، متابعا، "أقل حاجة 25 مليون مشاهدة".



وتابع "بيكا": "لو محدش معترف بي مكنوش سمعوني، أنا برفع المحتوى بتاعي على اليوتيوب، أنا جميع الفئات تسمعني، أطفال وكبار ودكاترة".

