مصر تدين العدوان التركى على سوريا.. وقطر: دفاع عن النفس

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاجتماعات التحضيرية لقمة دول عدم الانحياز المنعقدة فى "باكو" عاصمة أذربيجان شهدت سجالا ونقاشا مطولا حول الفقرة الخاصة بإدانة العدوان التركى على سوريا؛ حيث شدد وفد مصر على إدانة هذا العدوان ووصفه بأنه "انتهاك لسيادة دولة عضوة فى حركة عدم الانحياز وخرق لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولى بما يستوجب الاستنكار والإدانة الشديدة من جانب حركة عدم الانحياز والمجتمع الدولي".



وقالت الوكالة، إن وفد قطر دافع عن العدوان التركى على سوريا ووصفه بأنه "ممارسة لحق الدفاع الشرعى عن النفس" وهو النهج الذى تبناه أيضا وفود من باكستان وماليزيا وزامبيا.



وأضافت الوكالة، أن الوفد المصرى خلال تلك الاجتماعات رفض أن تتحدث تركيا كدولة مدعوة أمام القمة باعتبارها دولة معتدية على إحدى دول الحركة.