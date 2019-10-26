حمو بيكا: "صوتي وحش.. لكن عندي جمهور بيحبني"

اعتذر مطرب المهرجانات حمو بيكا، لأمير الغناء هاني شاكر.



وأضاف "بيكا" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية صدى البلد: "لما روحت النقابة مكانتش أول مرة، روحت قبل كده لما جيت أعمل حفلة في إسكندرية واستخرجت تصريح مش مكتوب عليه اسمي، عملولي محضر".



وتابع: "ذهبت النقابة من الساعة 10، وهم في النقابة يأتون الساعة 12، استمريت في اللف عليهم حتى الساعة الخامسة ولم يهتم بي أحد أو يقدرني أحد".



وتابع: "أنا مش مطرب ومش مغني وصوتي وحش لكن لي جمهور حاببني، ولو دخلت امتحان هسقط، قولتلهم عايز كارنيه دي جي، أنا مؤدي مهرجانات ومش مغني".

