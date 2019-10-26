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حمو بيكا: "صوتي وحش.. لكن عندي جمهور بيحبني"
السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:48 م
رباب الأهوانيطباعة
اعتذر مطرب المهرجانات حمو بيكا، لأمير الغناء هاني شاكر.
وأضاف "بيكا" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية صدى البلد: "لما روحت النقابة مكانتش أول مرة، روحت قبل كده لما جيت أعمل حفلة في إسكندرية واستخرجت تصريح مش مكتوب عليه اسمي، عملولي محضر".
وتابع: "ذهبت النقابة من الساعة 10، وهم في النقابة يأتون الساعة 12، استمريت في اللف عليهم حتى الساعة الخامسة ولم يهتم بي أحد أو يقدرني أحد".
وتابع: "أنا مش مطرب ومش مغني وصوتي وحش لكن لي جمهور حاببني، ولو دخلت امتحان هسقط، قولتلهم عايز كارنيه دي جي، أنا مؤدي مهرجانات ومش مغني".
وأضاف "بيكا" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية صدى البلد: "لما روحت النقابة مكانتش أول مرة، روحت قبل كده لما جيت أعمل حفلة في إسكندرية واستخرجت تصريح مش مكتوب عليه اسمي، عملولي محضر".
وتابع: "ذهبت النقابة من الساعة 10، وهم في النقابة يأتون الساعة 12، استمريت في اللف عليهم حتى الساعة الخامسة ولم يهتم بي أحد أو يقدرني أحد".
وتابع: "أنا مش مطرب ومش مغني وصوتي وحش لكن لي جمهور حاببني، ولو دخلت امتحان هسقط، قولتلهم عايز كارنيه دي جي، أنا مؤدي مهرجانات ومش مغني".