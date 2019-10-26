السودان يوقع اتفاقية استضافة مركز عمليات الهجرة غير الشرعية الإفريقي

وقع السفير أنس الطيب الجيلاني سفير السودان في إثيوبيا، نيابة عن حكومة السودان، اتفاقية لاستضافة مركز العمليات القاري للهجرة غير الشرعية التابع للاتحاد الإفريقي، لتكون الخرطوم مقرًا دائمًا للمركز.



وقالت وزارة الخارجية السوداني، في بيان اليوم السبت، إن مريم سيسي مديرة الشئون الاجتماعية في مفوضية الاتحاد الافريقي وقعت الاتفاقية نيابة عن المفوضية.



وأوضح البيان أن المركز يعد الأول من نوعه في القارة الإفريقية، حيث سيقدم خدماته لجميع الدول الإفريقية، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم المركز فنيًا وماديًا.



وأضاف البيان: "يأتي احتضان المركز بالخرطوم، اعترافًا بدور السودان وإسهاماته المقدرة بمكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة القرن الإفريقي".