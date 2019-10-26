هوس السيلفى يتسبب فى مصرع فتاة بدبي

لقيت فتاة آسيوية (16 عاما)، مصرعها بعد أن سقطت من قمة أحد الأبراج في شارع الشيخ زايد من الطابق 17 أثناء محاولتها التقاط صورة "سيلفي"، وهي تجلس على حافة شرفة شقة تقطنها مع أسرتها.



وأفاد مدير إدارة الاعلام الأمني بشرطة دبي العقيد فيصل القاسم، بأن "الفتاة كانت تحاول تصوير نفسها في لقطة (سيلفي) وهي تقف فوق كرسي على حافة الحاجز الموجود في شرفة الشقة".



وأضاف، أن "الفتاة اختل توازنها بطريقة مفاجئة على حد وصف أختها التي شاهدت الحادث، ما أدى لانزلاقها من فوق الكرسي الذي كانت تقف فوقه وسقوطها من الأعلى، حيث فارقت الحياة في اللحظة".



وأكد القاسم "ضرورة توخي الحيطة والحذر من هذه التصرفات وإلى ضرورة مراقبة الآباء لتصرفات أبنائهم".



وأشار المسئول الأمني الإماراتي، إلى أنه "في أغلب الأحيان اعتدنا على تنبيه سائقي السيارات من خطورة استخدام الموبايل أثناء السواقة، أما اليوم فإننا بصدد حادثة مختلفة ومؤسفة أخرى بسبب لقطة سيلفي".