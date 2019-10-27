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لايف ستايل

بالصور.. كايلى جينر تخطف الأنظار بجلد الثعبان

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:19 ص
جريدة الدستور
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تزين نقوش جلود الحيوانات عالم الموضة النسائية في صيف 2019، كما تستمر فى خريف وشتاء 2020، لتمنح المرأة إطلالة جريئة وشرسة تخطف الأنظار، ومازالت طباعة الثعبان هى الأكثر جاذبية وأناقة فى عالم الموضة والأزياء.

ظهرت كايلي جينر، شقيقة كيم كارداشيان،خلال حفل افتتاح أحد الفنادق، مرتدية فستانا بطباعة الأفعى، لتنتقل لمستوى جديد من الأناقة والجاذبية، وهى مزينة بثوب ثعبان من "نيلى لوتان"، ويبلغ سعره 700 دولار، وذلك وفقًا لما جاء بموقع "style caster".

يذكر أن "كايلى" بدأت حياتها كعارضة أزياء، ثم ساهمت مع أختها فى تأسيس شركة أزياء خاصة بهما "Kendall & Kylie"، كما غامرت كايلى بكتابة رواية خيالٍ علمى للمراهقين بعنوان "Rebels: City of Indra".

وظهرت كايلي فى العديد من الإعلانات التجارية، كما أطلقت خط خاص بها لإنتاج أحمر الشفاه "Kylie Lip Kit"، وكذلك خط إنتاج وصلات تطويل الشعر "Kylie H".
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