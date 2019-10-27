وفاة فلاح أثناء محاولته إطفاء حريق بالمنوفية

لقي فلاح في نهاية العقد الخامس مصرعه اليوم السبت، إثر مساهمته في إطفاء نار انبعثت من عمود كهربائي نتيجة حدوث ماس كهربائي بعزبة الحبش بقرية كمشيش التابعة لمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وتم نقل جثمانه لمستشفى تلا المركزي.



تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزي " محمد.ع. م. ا" 57 سنة، فلاح، ومقيم بعزبة الحبش التابعة لقرية كمشيش، جثة هامدة.



وبالانتقال والفحص، تبين صعق الفلاح كهربائيًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإنهاء التصاريح اللازمة لدفن الجثمان.