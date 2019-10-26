أحمد موسى: السيسي وضع أهالي العشوائيات في قمة أولوياته

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع أهالي العشوائيات في قمة أولوياته.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي حرص على نقل أهالي العشوائيات إلى أماكن تليق بهم منذ عام 2014.



وأوضح أن الرئيس فكر أولًا في إنقاذ حياة مئات الآلاف من الأسر من أهالي العشوائيات، لافتًا إلى أنه كان من المستحيل أن يعيش هؤلاء الناس حياة آدمية في المناطق العشوائية.



وتابع: حتى لا يأتي عليهم يوم لا يجدون مكانًا يليق بآدميتهم في ظل الأحداث التي حصلت بمصر بعد سقوط الأمطار الأيام الماضية، متسائلًا: ماذا كان سيكون وضع أهالي العشوائيات إذا لم ينقلوا إلى أماكن آدمية؟

