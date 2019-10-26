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الصحة

استخدام المواصلات يوميًا يضر بشرتك

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:56 م
جريدة الدستور
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وجهت طبيبة مختصة بأمراض الجلد تحذيرًا خطيرًا بشأن تأثير استخدام المواصلات يوميًا على البشرة، وأعلنت تشيلسي لويس، وهي خبيرة رفيعة المستوى في العناية بالبشرة في لندن، وتعمل في هذا المجال منذ 23 عامًا، أن التنقل المستمر بوسائل النقل العامّة، يمكن أن يؤدي إلى استنزاف بشرتك، ويكون سببًا للشيخوخة المبكرة، وانسداد المسام، والجفاف، والبقع الحمراء، والجلد الباهت.

وكشفت لويس أيضًا عن أهم نصائحها حول كيفية مواجهة هذه المشاكل، وشددت على ضرورة اتباع "روتين شامل" للحفاظ على نضارة وجمال البشرة، فأوضحت أن التنقل بالقطارات والحافلات يعني أن بإمكان الجزيئات الصغيرة، مثل الجراثيم والبكتيريا التنقل بسهولة من شخص لآخر، وتزيد احتمال تلوث البشرة وظهور المشاكل الجلدية المختلفة.

وأضافت: "عند التنقل عبر وسائل النقل المزدحمة، يمكن لهذه الجزيئات أن تدخل عميقًا في مسام الجلد، ويؤدي ذلك إلى مشاكل، مثل الشيخوخة المبكرة والجفاف، ويزيد احتمال فقدان الرطوبة بشكل أسرع من الجلد"، ويمكن أن تشمل الأعراض أيضًا ظهور بقع حمراء وحساسية وتهيج مع حكة للجلد، كما أن نقص الكولاجين في الهواء داخل وسائل النقل العامة، يجعل الجلد يبدو مستنزفًا ومتوترًا للغاية.

ولمنع حدوث كل ذلك، نصحت لويس بضرورة استخدام واقٍ شمسي مناسب بعامل وقاية لا يقل عن 50، إضافة إلى سيروم فيتامين سي، ومرطب يومي مناسب لنوع البشرة، وتطهير البشرة بغسول قادر على القضاء على الجراثيم والبكتيريا بشكل منتظم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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