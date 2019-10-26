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منوعات

حليمة عدن عارضة محجبة تشارك في فعاليات موسم الرياض

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:48 م
حليمة عدن
حليمة عدن
وكالات
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تصل حليمة عدن، أشهر عارضة محجبة في العالم، إلى السعوديّة في بداية الشهر القادم للمشاركة بفعاليات موسم الرياض، وتحديدًا بحلقة مناقشة حول مستقبل الموضة في المملكة.

يشكّل موسم الرياض تظاهرة ثقافية من المنتظر أن تستقطب أكثر من 20 مليون زائر خلال الفترة الممتدة بين 11 أكتوبر و15 ديسمبر، ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 تتوزع على 12 موقعًا.

وتضمّ إحدى فعاليات هذا الموسم محاضرات، وورش عمل، وحلقات نقاش تركّز على التحدّيات، والاتجاهات، والتطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجال الموضة.

ويندرج هذا الحدث الكبير ضمن مجموعة الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لدعم القطاع الثقافي، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الثقافة السعوديّة في بداية العام الجاري رؤيتها الجديدة لحوالي 16 مجالًا ثقافيًا سيتمّ العمل على تطويرها، ويُشكّل مجال الموضة واحدًا من أبرزها.

ويأتي حضور العارضة الأمريكية ذات الأصول الصومالية، حليمة عدن، في إطار المشاركة بحلقة نقاش، تُقام خلال موسم الرياض، عن تطوير قطاع الموضة في السعودية، وهي أعربت عن حماسها للقاء المشاركين بهذا الحدث وتبادل الأفكار معهم.

حليمة التي تبلغ من العمر 22 عامًا، هي أول عارضة محجبة تشارك في مسابقة جمالية في الولايات المتحدة،وهذا ما فتح أمامها المجال لتوقيع عقد يمتد على 3 سنوات مع IMG Models أشهر شركات عرض الأزياء في العالم، وقد تحوّلت بعد ذلك إلى أول عارضة محجبة تشارك في أهم العروض العالميّة وتظهر على غلاف أشهر المجلات.

ولدت حليمة في كينيا داخل مخيّم للاجئين عاشت فيه حتى بلوغها السادسة من العمر، حيث انتقلت برفقة عائلتها إلى الولايات المتحدة.
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