العناية الإلهية تنقذ حفيد شقيق شيخ الأزهر في الأقصر

أنقذت العناية الإلهية حفيد شقيق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعدما تعرض لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها، ما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات، نقل على إثرها للمستشفى.



وكان حفيد شقيق شيخ الأزهر، البالغ من العمر 18 عامًا، يستقل سيارة والده بالمنطقة المحيطة بمنزله بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، إلا أنه خلال القيادة انفجرت إطارات السيارة، ما تسبب في انقلابها عدة مرات.



وعلى الفور، سارع الأهالى لإنقاذه ونقل إلى مستشفى القرنة المركزي، وبفحصه تبين أنه في حالة صحية جيدة، وإصابته اقتصرت على الجروح والكدمات فقط.