مي سليم وميس حمدان في الطفولة.. كيف اختلفت ملامحهما؟ (صورة)

شاركت الفنانة الأردنية مي سليم، متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، بصورة لها وأختها ميس حمدان في صغرهما.



وعلقت "مي" على الصورة، قائلة: "أنا وميس".



وظهرت مي سليم في الصورة بشكل لا يختلف كثيرا عن شكلها الآن، إلا أن ميس حمدان تغيرت ملامحها كثيرا مقارنة بشكلها في الصغر.



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم كان مشاركتها في فيلم "محمد حسين" ويشاركها البطولة الفنان محمد سعد وتأليف شريف عدلي وإخراج محمد علي، كما أن آخر أعمال ميس حمدان المسلسل الأردني "نوف" الذي عُرض العام الماضي.



