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هيونداي تختبر خدمة السيارات ذاتية القيادة في أمريكا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:26 م
جريدة الدستور
وكالات
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تبدأ شركة هيونداي الكورية الجنوبية اختبار سيارتها ذاتية القيادة على طرق جنوب كاليفورنيا الشهر المقبل.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنها تعاونت مع مجموعة "بوني.آي" للتكنولوجيا وشركة "فيا" التي تقدم خدمة "بوترايد" للتوصيل عند الطلب التي ستوفر رحلات مجانية في المركبات ذاتية التحكم في مدينة إيرفين ابتداء من 4 نوفمبرالمقبل.

وقال كريستوفر تشانغ رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجية والتكنولوجيا في شركة هيونداي موتور: "الهدف من ذلك هو درس سلوك المستهلك في بيئة يكون فيها التنقل تشاركيًا".

وستنسق "فيا" من خلال برنامجها الرحلات المشتركة من نقاط الانطلاق أو الوصول، وستجهز المركبات بتكنولوجيا "بوني.آي" للقيادة الذاتية، وفقًا لشركة هيونداي.

تشمل المنطقة التي يغطيها تطبيق "بوترايد" المراكز السكنية والتجارية و"النقاط الأساسية"، كما أوضحت الشركة.

و"هيونداي" هي الشركة الأحدث التي تنشر السيارات ذاتية القيادة في السوق الأمريكية.

فحاليًا، هناك شركات أخرى موجودة على طرق الولايات المتحدة أبرزها "وايمو" التابعة لـ"جوجل" و"كروز" التابعة لـ"جنرال موتورز" وشركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا".
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