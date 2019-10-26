أحمد موسى عن بيان البرلمان الأوروبي: "تافه"

علّق الإعلامي أحمد موسى، على بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، قائلا، إن البرلمان الأوروبي أصدر بيانا "تافها" بشأن مصر.



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن البرلمان الأوروبي لم يصدر بيانا بشأن الانتهاكات التي تحدث ضد الإنسان في أوروبا.



وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي": أن البرلمان الأوروبي أصدر بيانا لدعم الإرهابيين والممولين والخونة والعملاء.

