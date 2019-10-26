ساندى تحيى أحدث حفلاتها 8 نوفمبر

تستعد الفنانة ساندي لإحياء أحدث حفلاتها يوم 8 نوفمبر المقبل في نادي إيروسبورت بطريق المطار، ويشاركها الحفل الفنان تامر عاشور و"dj" رامي بلازن، وهي من تنظيم شركة "إكس جينريشن إيجيبت".



وتقدم ساندي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها منها: "حلوة جدًا، أحلى بنت، عايزة أقولك"، وغيرها من الأغاني.



من جهة أخرى، تستعد ساندي لطرح ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" الذي يضم 8 أغاني تعاونت به مع عدد كبير من صناع المزيكا، وهي: "خشبة مسرح" من كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو، و"ريموت حياتك" من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل، و"بطلة في رواية" من كلمات أسامة محرز، وألحان علاء الراوي، وتوزيع هاني ربيع، و"كان عادي" من كلمات جمال الخولي، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هاني ربيع.



"طبع الشتا" من كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع مو الشاعر، و"كيس أسود" من كلمات محمد أبوالقاسم، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع أحمد عبدالسلام، و"الرجالة ماتت في الحرب" من كلمات وألحان ساندي، وتوزيع هاني يعقوب، و"اتنين في واحدة" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع هاني ربيع.