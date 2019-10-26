أحمد موسى: 31 مليار جنيه إجمالي تكلفة تطوير العشوائيات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على نقل أهالي العشوائيات إلى منازل لائقة.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": 22 مليار جنيه تم إنفاقها لتطوير العشوائيات حتى الآن.



وأوضح أن أكثر من 114 ألف أسرة استفادت من تطوير العشوائيات، لافتا إلى أن عدد المستهدفين من تطوير العشوائيات يبلغ 223 ألف أسرة.



وتابع أن 31 مليار جنيه إجمالي تكلفة تطوير العشوائيات.