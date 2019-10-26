بدء حفل أوبرا عايدة في الأقصر (صور)

بدأ، منذ قليل، حفل أوبرا عايدة بمعبد حتشبسوت، بالبر الغربي من الأقصر، وذلك بالتزامن مع مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، بما يعيد إحياء العلاقة الوثيقة، حيثُ كلف الخديوي إسماعيل الموسيقار الإيطالي فيردي بكتابة أوبرا عايدة، لتُعرض خلال حفل افتتاح القناة عام 1869 الذي شهد حضورًا رسميًا مميزًا.



وتصنف عروض أوبرا عايدة بالأقصر والتي تقام على مدار يومي السبت والأحد، حدث فني ضخم ويحضرها 4 آلاف مشاهد من الفئة A، من بينهم 60% من الأجانب من خارج مصر من قارات أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، و25% من الأجانب المقيمين في مصر، و15% من الأمراء العرب والمصريين، كما تشهد حضورًا مكثفًا من السياسيين، والشخصيات العامة، ورجال الأعمال، المهتمين بفن الأوبرا والموسيقى والتاريخ، كما أن العروض تضمن إشغال بنسبة 100% لفنادق الأقصر، وتخدم العديد من القطاعات الأخرى، مثل النقل، والسياحة، والتجارة، وتساهم في تشغيل أيدي عاملة كثيرة.



ويكتسب العرض الأوبرالي المزيد من التشويق والمتعة، حيث إن العرض سوف يقام على أرض معبد حتشبسوت، لتكون أروقة المعبد، خلفية للعرض المٌبهر، والذي سوف يستعان خلاله بتقنيات غاية في الحداثة ممثلة في شاشات ضخمة، ومعدات عرض ثلاثية الأبعاد.