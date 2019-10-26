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القبلة

طارق شعبان: قنوات الأزهر رواية مضادة للجماعات المتطرفة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:12 م
الدكتور طارق شعبان
الدكتور طارق شعبان
أميرة العناني
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قال الدكتور طارق شعبان، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الجماعات المتطرفة استغلت التطورات الحديثة في نشر فكرها المتطرف، واستقطاب الشباب من جميع أنحاء العالم.

وكان تنظيم داعش الإرهابي أكثر التنظيمات الإرهابية استفادة من مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها وأسمائها، والمنتديات الإلكترونية، والمدونات، وغيرها من وسائل الإعلام والتواصل على الشبكة العنكبوتية.

وأضاف شعبان لـ"الدستور"، أن التنظيم على لغة الميديا الرقمية وأسرارها ومساراتها، وأصبحت جزءًا من استراتيجيته الإعلامية، كما تفرد في وقتٍ من الأوقات بترسانة إعلامية ضخمة ومنظمة، تبنى فيها استراتيجية إعلامية معتمدة اعتمادًا شبه كلي على وسائل الإعلام غير التقليدي، وقائمة على مجموعة من الأسس سعى التنظيم الإرهابي من خلالها إلى نشر فكره المتطرف ومجابهة الأفكار والجماعات المناهضة له، واستقطاب مجندين يقاتلون في صفوفه ومتعاطفين يستخدمهم كقوةٍ ناعمة في البلاد التي ليس له فيها أذرع إرهابية.

وأوضح شعبان، أن مؤسسة الأزهر الشريف سعت إلى عدم ترك الفضاء الإلكتروني ساحة فارغة للمتطرفين والمتعصبين والمتشددين، ينشرون فيه ما يشاءون، ورغبة من المؤسسة العريقة في ألا تجعل خطابها الوسطي قاصرًا على مرتادي المساجد قامت جميع هيئات الأزهر بالتواجد في الفضاء الإلكتروني.

ومن بين هذه الهيئات "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" الذي تواجد في هذا الفضاء عبر عدة قنوات هى:
1- صفحة المرصد باللغة العربية على بوابة الأزهر الإلكترونية.
2- صفحات المرصد باللغات "الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - الإسبانية - السواحلية - الصينية - الأوردية - الفارسية" على بوابة الأزهر الإلكترونية.
3- صفحة المرصد باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
4- صفحات المرصد باللغات "الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - الإسبانية - السواحلية - الصينية - الأوردية - الفارسية - التركية - الإيطالية - العبرية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
5- حساب المرصد باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
6- حسابات المرصد باللغات الأجنبية سالفة الذكر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
7- قناة المرصد على موقع "يوتيوب".

وبين أن المرصد سعى من خلال هذه القنوات الإعلامية إلى أن يكون رواية مضادة لروايات الجماعات المتطرفة التي تشوه صورة الدين الإسلامي الحنيف بخطابها الإعلامي والإفتائي المتطرف، وتفرغ القيم الدينية من محتواها الذي يرسخ للرحمة والسلام والحوار والتنوع والاختلاف في إطارٍ من التسامح، وتضفي عليها العنف والقتل والإرهاب.
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