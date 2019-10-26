شوارع طنطا تغرق فى مياه الأمطار (فيديو)

ورصدت عدسة "الدستور"، تجمعات للمياه في أحد شوارع مدينة طنطا.





وكانت محافظة الغربية قد شهدت سقوط أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، وتم الدفع بسيارات كسح المياه لرفعها من مناطق التجمعات.