RevUP Advertisements
شوارع طنطا تغرق فى مياه الأمطار (فيديو)
السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:09 م
شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، صباح اليوم السبت، تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية، مع انتشار "برك مياه الأمطار" في الشوارع، وبدء أعمال كسحها.
ووجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بنشر تمركزات ثابتة لسيارات رفع مياه الأمطار، بجميع المناطق المتوقع تراكم المياه بها بالقري والمدن ورفعها أولًا بأول، وذلك لعدم تعرض المواطنين لأي أضرار نتيجة سقوط أمطار خلال الأيام القادمة.
ورصدت عدسة "الدستور"، تجمعات للمياه في أحد شوارع مدينة طنطا.
وكانت محافظة الغربية قد شهدت سقوط أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، وتم الدفع بسيارات كسح المياه لرفعها من مناطق التجمعات.
ووجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بنشر تمركزات ثابتة لسيارات رفع مياه الأمطار، بجميع المناطق المتوقع تراكم المياه بها بالقري والمدن ورفعها أولًا بأول، وذلك لعدم تعرض المواطنين لأي أضرار نتيجة سقوط أمطار خلال الأيام القادمة.