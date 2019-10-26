"الأرصاد" تكشف توقعات الطقس خلال الأيام المُقبلة

قال دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنه بدءًا من الغد يشهد الطقس حالة تحسن، مشيرا إلى أنه يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية بعكس الأيام الماضية.



وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن المنخفض الجوي المؤثر علينا، والذي استمر معنا على مدار الأسبوع سينتهي مساء اليوم، ليغير اتجاهه ناحية فلسطين.



وأوضح أنه خلال فصل الشتاء والخريف وارد مثل هذه التقلبات الجوية، مشيرا إلى أن المنخفضات الجوية تمر من غرب البحر المتوسط مرورا بالسواحل الشمالية للبلاد وتنتهي في حوض البحر المتوسط، ومن الوارد أحد هذه المنخفضات أن يتعمق في أي وقت ويجلب لنا طقس سيئا.



وتابع: في شهر ديسمبر نتعرض لمنخفضات جوية قبرصية أكثر عنفا ويصحبها نشاط أكبر من الرياح وأمطار غزيرة وثلجية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث لا تتجاوز درجات الحرارة نهارا الـ 10 درجات مئوية.



