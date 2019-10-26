السبت 26 أكتوبر 2019 الموافق 27 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
د.أحمد الخميسى
د.أحمد الخميسى

الانتفاضات العربية.. الأزمة والطريق

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:59 م
طباعة
إذا كان هناك ما يدعو للتفاؤل بتلك الانتفاضات وضرورة دعمها فهو أن الجماهير العريضة قد قررت أن تبدأ مسيرة التغيير مهما كان الطريق غائمًا
يقول الشاعر والفقيه المتصوف جلال الدين الرومى: «عندما تقرر أن تبدأ الرحلة سيظهر الطريق»، ومع أن الرومى توفى فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى، ويفصلنا عنه نحو سبعمائة سنة، فإن عبارته أصلح ما تكون للنظر، بل ولتفسير ما نراه من انتفاضات على الساحة العربية فى تونس، والعراق، والسودان، ولبنان، إذ إن كل تلك الانتفاضات العارمة بدرجات مختلفة بدأت تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية شديدة الوطأة، ولم يكن المسار أمامها واضحًا وهى تبدأ، لكنها قررت أن تبدأ الرحلة، ربما يتضح الطريق فيما بعد خلال الاشتباكات مع القوى المهيمنة.
أظن أن ذلك هو ما حدث أيضًا فى انتفاضة يناير ٢٠١١، فقد دفعت الضغوط الاقتصادية والسياسية إلى انفجار، قرر أن يبدأ الرحلة دون أن يلوح طريق محدد، ذلك أن الشعارات العامة الفضفاضة «عيش، حرية، كرامة إنسانية» لا تقدم فى واقع الأمر سوى صياغة عامة للأحلام الشعبية دون أن تمثل برنامجًا سياسيًا أو اقتصاديًا أو دليلًا إلى حركة واقعية، لذلك كان التركيز فى معظم تلك الحركات على الإطاحة بشخص الرئيس وليس الإطاحة ببرنامج سياسى واقتصادى.
ومن البديهى أن الإطاحة ببرنامج تستدعى تقديم برنامج آخر بديل على كل الأصعدة، بينما لم يتوافر، ولا يتوافر بعد، للانتفاضات برنامج واضح، ما عدا أنها تقف ضد كل مظاهر استغلال الشرائح الفقيرة لصالح قلة من الأثرياء، وتتقاسم الانتفاضات العربية هذه الملامح مع انتفاضات أخرى فى العالم، كما حدث فى فرنسا منذ فترة، وفى تشيلى، وغيرهما، حيث قرر الجميع أن يبدأوا الرحلة دون أن يظهر الطريق.
وإذا كان هناك ما يدعو للتفاؤل بتلك الانتفاضات، وضرورة دعمها، فهو أن الجماهير العريضة قد قررت أن تبدأ مسيرة التغيير، مهما كان الطريق غائمًا، وأن الأمل معقود على أن الناس سوف يتعلمون من خبراتهم العملية، وتعثرهم ونهوضهم خلال المقاومة، ويبقى السؤال عن مآل تلك الانتفاضات، وعمّا قد تحصده من ثمار، وما قد تحققه، دون طريق، أى برنامج يمكن للانتفاضات المتعاقبة أن تتبناه فى مواجهة نظام رأسمالى عالمى يحكم بواسطة صندوق النقد والبنك الدولى والشركات العابرة للجنسيات؟.
فى الستينيات حتى سبعينيات القرن العشرين كان هناك مشروعان، أو برنامجان سياسيان مطروحان على شعوب العالم الثالث «التحرر القومى من الاستعمار، كما فى نموذج جمال عبدالناصر، والاشتراكية، كما فى النموذج السوفيتى أساسًا»، وقد جرفت مياه كثيرة أسس البرنامجين، فلم يعد من الممكن الآن أن تثير حماسة أحد بالحديث عن الاشتراكية، بصفتها برنامجًا، وأنت تتجاهل جوانب الضعف التى أدت لانهيار التجربة.
مطلوب مراجعة شاملة ونزيهة للتجربة قبل أن تصبح الاشتراكية مرة أخرى برنامجًا يتبناه الناس، بينما لا توجد حتى الآن قوى- حتى على المستوى الفكرى- قادرة على تلك المراجعة، من ناحية أخرى فإن كل عوامل الفكر التى ساعدت على تطور مصر وشعوب العالم الثالث كانت ترد من أوروبا، كما جاءت كل الفلسفات من هناك «الوجودية والماركسية والوضعية المنطقية.. وغيرها»، كما أن أزمة البرنامج أزمة عالمية ولا تقتصر فقط على شعوب العالم الثالث، ومن ثم فإن تجديد أو إحياء أو العثور على برنامج سياسى واقتصادى للانتفاضات مرتبط إلى حد كبير بظهور مجموعة من المفكرين الأوروبيين القادرين على حل معضلات ومشكلات البرنامج الذى جرت الاستعانة به من قبل.
أيضًا ما زال من الصعب على الانتفاضات أن تبلور برنامجها الخاص، نظرًا لطبيعة النخبة السياسية، التى يقتصر نشاطها فى ظل الحصار على التنوير الذى يتفادى الصدام، لذلك كله فإن الانتفاضات تظل تنزع الطاغية لتُحل محله طاغية آخر، طالما أنه ما من برنامج اقتصادى، اجتماعى، محدد، قادر على مواجهة الهيمنة الرأسمالية العالمية، التى هى مشكلة شعوب العالم الثالث، بل وشعوب أوروبا أيضًا، لكن المؤكد أنه كلما اشتدت الضغوطـ وتوالت الانفجارات فإن الطبقات الشعبية ستتعلم كيف تضع برنامجها، رغم الثمن الباهظ للتجربة، وسيبدو أن الطريق، الذى يتضح يومًا بعد يوم غارق فى الضباب، لكن ليس أمام الناس سوى عبارة جلال الدين الرومى: «عندما تقرر أن تبدأ الرحلة سيظهر الطريق».
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

هل تتعرّض مصر لـ«إعصار قوي»؟.. خبير بالأرصاد يوضّح الأمر

منذ يوم

"الأرصاد" تناشد مواطني هذه المناطق التزام منازلهم

منذ حوالي 4 ساعات

السيسى يوجه بتفعيل دور الصندوق السيادى بالشراكة مع القطاع الخاص

منذ حوالي 6 ساعات

بعد هجومها عليه.. نجيب ساويرس يسب ليليان داوود

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حره من الاهرامات

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

image description

مباراة الزمالك وجيرانسون

الأكثر قراءة

شاهد.. ماذا فعلت الأمطار بشوارع قطر وتركيا وفرنسا

حقيقة تصوير مدير مدرسة بالسلاح الآلى فى قنا

أسرة شهيد الأمطار: "الأتوبيس صدمه أثناء إزاحته المياه"

بعد هجومها عليه.. نجيب ساويرس يسب ليليان داوود

أيام زمان

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

بدأت بـ "حنان ماضي".. محاولات "خان" لإخراج أغاني الفيديو كليب

لماذا حذف محمد خان هذه المشاهد من أفلامه؟

شاهد.. صور نادرة لبيكاسو داخل مرسمه

ads

نجم الساعة

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

الصحة

استخدام المواصلات يوميًا يضر بشرتك

مدرس جهاز هضمى يكشف أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

اتباع نظام غذائي قليل الملح يمنع الإصابة بـ"الخرف"

الضغوط النفسية والعصبية تؤثر على إنجاب الأطفال

الرئيس نيوز

الجدل يحيط بـ "الأحوال الشخصية" بعد مقترح تعديلات "لجنة الطيب"

سوريا: الجيش التركي يشن هجوما عنيفا على ريف "رأس العين"

"الحركة الوطنية" للبرلمان الأوروبي: أين صوتكم من قتل الإرهاب لجنودنا في سيناء؟

"اليونسكو" تعتمد مبادرة مصر لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

منوعات

عجوز تقتل صديقتها المقربة بالخطأ

حليمة عدن عارضة محجبة تشارك في فعاليات موسم الرياض

إشهار أول جمعية لدعم المخترعين فى الإمارات

ناسا: يجب أن يعود "بلوتو" إلى وضعه السابق

كشكول

التعليم: تشغيل نوعية جديدة من المدارس بنظام بريطاني وبكالوريا دولية

"كشك" توجه مديري المدارس بالتواجد قبل الطابور بساعة

غدًا.. دورة تدريبية للطلاب المكفوفين لطلاب "دراسات" القاهرة

اجتماع طارئ بالإسماعيلية الأزهرية لمناقشة الاستعداد للأمطار

إسلام سياسي

مرصد الأزهر: مكافحة التطرف واجب على جميع أفراد المجتمع

طارق شعبان: " داعش" أكثر استفادة من مواقع التواصل الاجتماعي

نادية عمارة: المناهج المتشددة أطلقت سهامها تجاه الأسرة المسلمة

"الكركرية المغربية" تثير الذعر مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعى.. فيديو


زيت وسكر

أول طلب إحاطة من النواب بسبب أعمدة الكهرباء والاسلاك المكشوفة

أيه رايك فى الميه؟.. مياه سوهاج تستطلع أراء المواطنين

إقالة رئيس مدينة أبوحماد في الشرقية لتقاعسه عن العمل

حصاد 142524 فدان ارز فى البحيرة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الانتفاضات العربية.. الأزمة والطريق
ماجد حبته
حمادة.. ورجل «ناسا» الآلى!
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
المزيد

الثقافة

عين لا ترى

حلم

الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان

النساء

صفحتنا ع الفيس بوك