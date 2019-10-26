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القبلة

نادية عمارة: نسعى لتحرير المرأة من الجمود ووضعها في قالب شرعي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:55 م
نادية عمارة
نادية عمارة
أميرة العناني
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انتهت الباحثة الإسلامية والإعلامية الدكتورة نادية عمارة من كتابها قضايا المرأة المسلمة بين التقليد والتجديد.

وقالت عمارة يتضمن الكتاب عددًا من القضايا التى تشغل ذهن المرأة المسلمة، سعيًا لتحريرها من قيود الجمود، ووضعها في قالب شرعي يتناسب وتغير الظروف والأحداث في إطار الكليات الخمس والمقاصد الضرورية المتضمنة المحافظة على النفس والدين والعرض والمال والعقل.

وأضافت عمارة أن واجب الوقت يفرض على الباحثين خوض القضايا ذات الاهتمام الجماهيري لتنقيتها من الشوائب الفكرية التى لحقت بها نتيجة تداخل المناهج المتشددة التى طرأت على الساحة خلال الأعوام الأخيرة، وأطلقت سهامها تجاه الأسرة المسلمة لاستقطابها وتغذيتها بأفكار التطرف والإرهاب.
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