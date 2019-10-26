السبت 26 أكتوبر 2019 الموافق 27 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

الثقافة

الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:44 م
جريدة الدستور
طباعة

آه يا موت! ترى ما أنت؟ قاسٍ أم حنون؟
أبشوش أنت أم جهمٌ؟ وفيٌّ أم خؤون؟!
يا ترى من أى آفاق ستنقضّ علىّ؟
يا ترى ما كنه كأسٍ سوف تزجيها؟!
قل، ابن، ما لونها؟ ما طعمها؟ كيف تكون؟

ذاك جسمى تأكل الأيم منه والليّالى
وغدًا تلقى إلى القبر بقاياه الغوالى
وى! كأنى ألمح الدود وقد غشّى رفاتى
ساعيًا فوق حطام كان يومًا بعض ذاتى
عائثًا فى الهيكل الناخر، يا تعس مآلى!

كلّه يأكل، لا يشبع، من جسمى المذاب
من جفونى، من شغافى، من عروقى، من غهابى
وأنا فى ضجعتى الكبرى، وحضن الأرض مهدى
لا شعورٌ، لا انفعالات، ولا نبضات وجد
جثّة تنحل فى صمتٍ، لتنفى فى التراب
ليت شعرى، ما مصير الروح، والجسم هباء؟!
أتراها سوف تبلى ويلاشيها الفناء؟
أم تراها سوف تنجو من دياجير العدم..
حيث تمضى حرّةً خالدةً عبر السُدم..
ساط النور مرغاها، ومأواها السماء؟!

عجبًا، ما قصة البعث وما لغز الخلود؟
هل تعود الروح للجسم الملقى فى اللحود؟
ذلك الجسم الذى كان لها يومًا حجابا!
ذلك الجسم الذى فى الأرض قد حال ترابا!
أو تهوى الروح بعد العتق عودا للقيود؟!

حيرةٌ حائرةٌ كم خالطت ظنّى وهجسى
عكست ألوانها السود على فكرى وحسّى
كم تطلعت؛ وكم ساءلت: من أين ابتدائى؟
ولكم ناديت بالغيب: إلى أين انتهائى؟
قلقٌ شوَش فى نفسى طمأنينة نفسى!
من قصيدة
«خريف ومساء»
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

منذ ساعتين و 44 دقيقة

السيسى يوجه بتفعيل دور الصندوق السيادى بالشراكة مع القطاع الخاص

منذ حوالي 5 ساعات

أكبر 5 شركات عالمية تضخ استثمارات جديدة فى مصر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بيان للجيش اللبنانى بشأن حادث إطلاق النار على متظاهرين بالبداوي

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

image description

مباراة الزمالك وجيرانسون

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

حقيقة تصوير مدير مدرسة بالسلاح الآلى فى قنا

أسرة شهيد الأمطار: "الأتوبيس صدمه أثناء إزاحته المياه"

براءة 22 من أهالى الورّاق فى قضية تظاهر

بيان للجيش اللبنانى بشأن حادث إطلاق النار على متظاهرين بالبداوي

أيام زمان

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

بدأت بـ "حنان ماضي".. محاولات "خان" لإخراج أغاني الفيديو كليب

لماذا حذف محمد خان هذه المشاهد من أفلامه؟

شاهد.. صور نادرة لبيكاسو داخل مرسمه

نجم الساعة

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

الصحة

مدرس جهاز هضمى يكشف أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

اتباع نظام غذائي قليل الملح يمنع الإصابة بـ"الخرف"

الضغوط النفسية والعصبية تؤثر على إنجاب الأطفال

اكتشاف لقاح عالمي للإنفلونزا

الرئيس نيوز

برلماني إيراني بارز: الرئيس روحاني "مشعوذ"

"الأرصاد" تعلن عن موعد تحسّن الأحوال الجوية

ماجد الكدواني يجسد شخصية البابا شنودة فى "بابا العرب"

الكونجرس الأمريكي يستمع لشاهد جديد في قضية "مساءلة ترامب"

منوعات

إشهار أول جمعية لدعم المخترعين فى الإمارات

ناسا: يجب أن يعود "بلوتو" إلى وضعه السابق

برقم الجلوس.. تعرف على نتائج الشهادة الثانوية الدور الثاني ليبيا 2019

ننشر نتائج السبر سوريا 2019 - نتائج الترشح للبكالوريا عبر وزارة التربية السورية

كشكول

"الديب" يتابع موقف مدارس الإسكندرية بعد موجة الطقس الغير مستقرة

جامعة أسيوط تعلن عن حصول مجلة الطب البيطري على اعتماد معامل عالمية

بالصور.. "حجازي" يتابع أعمال التجديدات بديوان المديرية

وزير التعليم العالي: مصر تسخر كل الإمكانيات لاستقطاب الوافدين

إسلام سياسي

"الكركرية المغربية" تثير الذعر مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعى.. فيديو

التفاصيل الكاملة لتحركات أيمن نور لإعادة إحياء تحريضات المقاول الهارب محمد علي

باحث ليبي: "الإخوان" مارست العنف قبل شرعنة سيد قطب له

خبير أمني: أردوغان ساعد الدواعش باحتلاله أراضي سورية


زيت وسكر

حالة طوارئ بـ”الرى” حتى نهاية موسم السيول

وزير الزراعة يدرس سبل التعاون مع نظرائة الأفارقة

6 محاور لتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع

ماذا قالت “الأطباء” عن مشروع قانون التعاقد مع المعيدين؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
د.كريمة الحفناوى
اليوم الوطنى للمرأة الفلسطينية
بسنت حسن
أفواه وأرانب
المزيد

الثقافة

عين لا ترى

حلم

الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان

النساء

صفحتنا ع الفيس بوك