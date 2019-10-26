شاهد.. رضوى الشربيني تغازل الفنانة "درة"

نشرت الفنانة التونسية "درة" عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وعلقت درة، على الصورة قائلة "ظلال الخريف".



وفاجأت الإعلامية رضوى الشربيني الفنانة "درّة" بتعليق على صورتها، قائلة: "قمر"



يُذكر أن آخر أعمال درة في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل تونسي بعنوان "المايسترو"، وهو تجربة إنسانية مؤثرة، وأحداث المسلسل مستوحاة من قصص حقيقية لعديد من الأطفال في إصلاحيات تونس.



