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شاهد.. رضوى الشربيني تغازل الفنانة "درة"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:40 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رباب الأهواني
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نشرت الفنانة التونسية "درة" عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها.

وعلقت درة، على الصورة قائلة "ظلال الخريف".

وفاجأت الإعلامية رضوى الشربيني الفنانة "درّة" بتعليق على صورتها، قائلة: "قمر"

يُذكر أن آخر أعمال درة في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل تونسي بعنوان "المايسترو"، وهو تجربة إنسانية مؤثرة، وأحداث المسلسل مستوحاة من قصص حقيقية لعديد من الأطفال في إصلاحيات تونس.

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