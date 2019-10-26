حقوقيون: مراكز «الإرهابية» وراء البيان الأوروبى حول أوضاع حقوق الإنسان



كشف حقوقيون عن كواليس صدور بيان البرلمان الأوروبى الأخير، الذى حمل مزاعم عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، حيث أوضحوا أن البرلمان استند فى بيانه إلى تقارير نشرتها منظمات حقوقية مشبوهة، لها صلات وثيقة بجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى والأوروبى لحقوق الإنسان، إن تقرير البرلمان الأوروبى «لا يحمل جديدًا. فى كل عام يصدر تقريرًا أو بيانًا ضد مصر»، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبى يعتمد على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذى يرأسه بهى الدين حسن، بشكل رئيسى فى إصداره أى تقارير أو بيانات تتناول الشأن الداخلى المصرى، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية المشبوهة، مثل «هيومن رايتس ووتش».

وأضاف «نصرى»، لـ«الدستور»، أن هناك ازدواجية فى المعايير، فدول الاتحاد الأوروبى تكن كل الاحترام والتقدير لمصر، وترى أن هناك إنجازات وتحسنًا فى أداء جميع القطاعات، لكن البرلمان الأوروبى يقف على النقيض، استنادًا إلى تقارير من منظمات مشبوهة، منتقدًا غياب المجلس القومى لحقوق الإنسان، الأمر الذى أعطى فرصة للإخوان ومنظماتها باللعب فى هذه المساحة.

من جهته، قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تقرير البرلمان الأوروبى حمل العديد من الأكاذيب والادعاءات المغرضة التى لا تستند إلى دليل، وأنه مجرد أحاديث مرسلة لا تعتمد على دليل حقيقى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تعير مثل تلك التقارير المشبوهة أى اعتبار، فهناك طفرة حقيقية فى مصر على جميع المستويات تخدم بشكل كبير حقوق الإنسان.

وأضاف أن البرلمان الأوروبى أعطى نفسه الحق فى تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبى، وما تشهده أوضاع حقوق الإنسان فيها من انتهاكات.

من جهته، قال الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تقرير البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان فى مصر يضم معلومات مغلوطة وأرقامًا غير حقيقية عن أحكام الإعدام.

وكشف «أبوسعدة» عن أن إجمالى عدد أحكام الإعدام التى صدرت منذ ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣ فى ظل عمليات الإرهاب والقتل والتفجيرات واغتيال المواطنين المصريين والجنود والأبرياء وتفجير المساجد والكنائس، لا تتجاوز ٩٨ حكمًا.

وذكر أن تقرير البرلمان الأوروبى ادعى أن مصر نفذت آلاف أحكام الإعدام، على عكس الحقيقة، مشددًا على أن البرلمان الأوروبى اعتمد فى تقريره على معلومات غير حقيقية وغير مثبتة ومبالغ فيها، واعتبرها أرقامًا رسمية.

وأوضح أن هناك شبكة من التنظيمات الإخوانية المشبوهة على علاقة بالبرلمان الأوروبى يتحصل منها على المعلومات ويعتبرها حقائق مصدقة، موضحًا أن الإخوان وراء تأسيس واختراق عدد من المنظمات فى الخارج، تتولى إرسال تقارير وبيانات مغلوطة حول مصر إلى البرلمان الأوروبى.

