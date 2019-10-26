شاهد.. أحمد فهمي يُقبل صديقة زوجته: "أحلى ما عندي"

شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره بفيديو طريف له مع كلبة عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام".



وظهر أحمد فهمي وهو يُقبل كلبه المفصل، وعلق "فهمي" على الفيديو قائلا "المفضل لدي".



وعلقت زوجتة هنا الزاهد، على الفيديو قائلة "zizi my best friend"، "زيري صديقتي المفضلة".



ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعية عبر "إنستجرام" وجاءت التعليقات: "والله يا أحمد انت حتة سكرة"، و"ربنا يخلهولك".



يُذكر أن النجمين المصرين أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما مساء الأربعاء الموافق 11 سبتمبر بأحد أكبر فنادق القاهرة بحضور نخبة من ألمع نجوم ومشاهير المجتمع المصري.



